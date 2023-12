Highlights e gol Borussia Dortmund-Psg 1-1: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 42

Il video con gli highlights di Borussia Dortmund-Psg 1-1, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I gialloneri passano in vantaggio al 51′ con Adeyemi, ma la formazione di Luis Enrique trova il pareggio subito dopo con Zaire-Emery per il definitivo 1-1. Con il pareggio si qualificano entrambe le squadre agli ottavi di finale.