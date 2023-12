La Lazio paga l’approccio ai primi minuti, l’Atletico vince 2-0: Simeone nega a Sarri il primo posto

La Lazio chiude al secondo posto la fase a gironi di Champions League e non sarà testa di serie al sorteggio per gli ottavi di finale. Al Wanda Metropolitano la squadra di Maurizio Sarri paga un approccio imperdonabile alle due frazioni di gioco e perde 2-0 contro un Atletico Madrid che va in gol al 6′ del primo tempo e al 6′ della ripresa. Prima Antoine Griezmann, poi Samuel Lino. Quest’ultimo è il protagonista assoluto con una prestazione da 8 in pagella, con assist e gol. L’azione dell’1-0 dei colchoneros è frutto però di un atteggiamento sbagliato da parte dei giocatori biancocelesti. Fa tutto o quasi Lino che anticipa Guendouzi a centrocampo e vince un contrasto su Marusic. Poi crossa basso al centro per Griezmann che realizza un rigore in movimento. La Lazio però reagisce e lo fa immediatamente. Al 12′ Zaccagni semina il panico per vie centrali e riesce anche a liberarsi una visuale completa per la conclusione col destro: il tiro però è largo. Due minuti dopo è Guendouzi a spaventare Oblak con un inserimento, mentre al 24′ Gila stacca di testa da angolo ma non dà forza al tiro. Al 38′ l’Atletico raddoppia con Hermoso, ma il fuorigioco di Lino riporta il risultato sul vantaggio di misura per i padroni di casa.

All’intervallo Simeone cambia. Fuori Griezmann e Gimenez, dentro Depay e Soyuncu. Anche l’approccio nel secondo tempo però sorride ai parigini che colpiscono anche in questo caso dopo sei minuti. Dopo un’azione prolungata, la palla staziona nell’area biancoceleste più a lungo del previsto. Un tocco di Casale in anticipo su Depay premia Lino che scarica un gran destro sotto la traversa. Sarri risponde con l’ingresso di Lazzari e Felipe Anderson, con quest’ultimo che impegna Oblak con un buon destro dopo uno scatto sulla fascia di competenza. Sarri prova a smuovere le acque anche con Castellanos ma i biancocelesti non riescono a trovare la via del gol. Anzi, è l’Atletico Madrid ad andare vicino al tris con Morata. La Lazio può comunque festeggiare il passaggio del turno come seconda, con 10 punti, e dovrà incrociare le dita per il sorteggio degli ottavi il 18 dicembre. Feyenoord in Europa League, Celtic fuori dalle coppe.