Basket, Champions League: Murcia piega Tortona 87-75

Murcia piega Tortona per 87-75 nella gara valida per la Champions League di basket maschile. I padroni di casa concludono il primo quarto in vantaggio per 17-12 e nel secondo quarto raddoppiano il margine, conquistando il parziale in 40-30. Nella seconda metà di partita, Tortona si trova ancora in difficoltà e non riesce a recuperare sulla squadra avversaria, che a dieci minuti dalla fine del match è avanti per 66-57. Sul finale, i piemontesi sembrano arrendersi alla superiorità che i rivali hanno dimostrato questa sera e perdono 87-75.