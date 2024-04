NBA: Holiday rinnova con i Celtics, a ovest è subito big match al primo turno

Nella notte Nba, una delle ultime per quanto riguarda la regular season 2023-2024, arrivano notizie importanti, sia per quanto riguarda i playoff, che sono ormai alle porte, sia per quanto riguarda il mercato. Come ha riportato il giornalista ESPN Adrian Wojnarowski, la guardia dei Boston Celtics Jrue Holiday, arrivato alla corte di coach Joe Mazzulla in seguito alla trade che ha visto approdare Damian Lillard ai Milwaukee Bucks, ha esteso il suo contratto per quattro anni a 135 milioni di dollari con i biancoverdi, legandosi così ai Celtics fino alla stagione 2027-2028. Con questa mossa Boston si assicura nuovamente un giocatore di qualità e grande esperienza, che al suo primo anno in Massachusetts sta viaggiando con 12 punti di media per partita, 5 rimbalzi e 5 assist. Boston, nonostante la stagione in corso, è già concentrata per quelle future, perché vuole essere competitiva anche per i prossimi anni, per scrivere nuovamente la storia.

Nella notte è arrivata l’ufficialità su uno dei match che si giocherà nel primo turno playoff per quanto riguarda la Western Conference; infatti, anche quest’anno andrà in scena il duello Dallas Mavs-Los Angeles Clippers, quello che ormai sembra essere diventato un classico della post- season ad ovest. Tra le due squadre è il terzo incrocio negli ultimi 4 anni, la prima occasione è stata nel 2020 nella bolla di Orlando, dove i Clippers, all’ora allenati da Doc Rivers si imposero per 4-2, mentre due stagioni fa, fu nuovamente la franchigia californiana a spuntarla questa volta per 4-3. Si preannuncia una serie spettacolare, dove le due squadre, impreziosite di grande talento, faranno di tutto superare il turno, per arrivare fino in fondo.

Motivazioni maggiori per Luka Doncic, che vorrà sicuramente invertire la rotta contro i Clippers ai playoff, e soprattutto perché lo sloveno vuole entrate definitivamente nella storia, provando a riportare Dallas sul tetto della lega. Proprio sul numero 77 si è espresso il proprietario dei Mavs Mark Cuban su chi fosse il migliore tra lui e Dirk Nowitzki: «Nessuna mancanza di rispetto per Dirk… ma Dirk sarebbe il primo a dirvi che Luka è il migliore». Le parole di Cuban incoronano il fenomeno ex Real Madrid, nonostante le sue qualità siano fuori discussione, per superare la leggenda dei Mavs Nowitzki la strada è ancora lunga, anche perché il tedesco è riuscito a conquistare un titolo, mentre Luka ha ancora il suo percorso da fare, magari questa potrebbe essere la definitiva stagione della consacrazione di un assoluto fuoriclasse.