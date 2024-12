Nella sesta giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 il Milan ospita la Stella Rossa, forte delle recenti vittorie e in cerca di continuità per provare ad ottenere la qualificazione. Stagione a due volti finora quella dei rossoneri, che in campionato non riescono ad ingranare, ma in Europa si stanno disimpegnando alla grande come dimostrato nel successo prestigioso per 3-1 al Bernabeu contro il Real Madrid. Il calendario ora sorride alla squadra di Fonseca, che dopo la sfida ai serbi affronterà il Girona e la Dinamo Zagabria. Scopriamo se e quali sono i giocatori diffidati nella sfida di San Siro. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si viene squalificati alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta e squalifica alla quinta, e via discorrendo). Tra le fila dei rossoneri ci sono ben quattro diffidati: si tratta di Fofana, Calabria, Tomori e Chukwueze, mentre Morata ha già scontato la propria squalifica nel turno precedente sul campo dello Slovan Bratislava.

QUALI GIOCATORI DEL MILAN SONO A RISCHIO SQUALIFICA?

Oltre ai quattro diffidati già citati, a quota una sanzione ci sono anche Leao, Gabbia e Camarda, che dunque in caso di ulteriore cartellino giallo entreranno in diffida. Stesso discorso anche per Morata, che dopo la squalifica per i tre gialli accumulati, rientrerà in diffida in caso di nuova ammonizione.