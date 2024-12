Nella sesta giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 il Bologna vola in Portogallo, dove sfiderà il Benfica. Il cammino dei felsinei finora è stato molto complicato, e la qualificazione alla fase successiva ad eliminazione diretta è ormai un miraggio: l’obiettivo è dunque quello di continuare quanto di buono fatto vedere in campionato e di provare a togliere lo zero dalla casella delle vittorie per risollevare il morale. Scopriamo se e quali sono i giocatori diffidati nella sfida del Gewiss Stadium. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si viene squalificati alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta e squalifica alla quinta, e via discorrendo). Tra le fila dei rossoblù figurano tre diffidati: si tratta di Posch, Castro e Lykogiannis, che dunque dovranno fare attenzione per non saltare la prossima sfida contro il Borussia Dortmund.

QUALI GIOCATORI DEL BOLOGNA SONO A RISCHIO SQUALIFICA?

Oltre ai tre diffidati, ci sono altri otto giocatori a quota una sanzione: si tratta di Aebischer, Beukema, Freuler, Orsolini, Lucumì, Fabbian, Moro e Odgaard, che dunque in caso di ulteriore cartellino giallo entreranno in diffida.