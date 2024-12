L’ex giocatore del Napoli lancia una provocazione bomba in diretta: “Cosa direbbe Conte in caso di addio di Kvara nel mercato di gennaio?”.

Dopo otto giornate in testa alla classifica, il Napoli ha perso il primato nell’ultimo weekend di campionato. La sconfitta casalinga con la Lazio per 1-0, seguita a quella arrivata solo tre giorni prima negli ottavi di finale di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti, ha messo a nudo diverse criticità della squadra allenata da Antonio Conte.

Una su tutte riguarda la fase offensiva. Il Napoli segna poco, forse pochissimo, se si fa un confronto con le altre squadre in cima alla classifica. Solo 21 reti in quindici giornate sono un bottino fin troppo scarno per una squadra che punta allo Scudetto. Oltre a Romelu Lukaku, della poca propensione offensiva del Napoli ne sta risentendo moltissimo Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano è colui che prova la giocata in ogni partita ma sembra essere più solo e sempre più raddoppiato dagli avversari. Il dato sugli xG (Expected Goals) a partita è di 0.32, poco meno del suo compagno di reparto Lukaku che ha uno 0.41 di xG nei 90 minuti.

Proprio per questo motivo, c’è chi pensa anche a un possibile nuovo cambio modulo di Antonio Conte, per riadattarsi al suo consueto 3-5-2 e dare una seconda punta vicino a Lukaku, con i quinti di centrocampo che aiuterebbero anche in fase di cross. Ma così ci sarebbe il rischio di sacrificare Kvara.

“Conte non impazzirebbe”: c’entra Kvaratskhelia

Nel primo episodio di “Step on Football”, nuovo format live in onda ogni lunedì su tutti i canali social di DAZN a partire dalle ore 23 con Michele Danese, Marco Parolo e Valon Behrami, si è analizzata prorpio questa situazione riguardante il Napoli. E Valon Behrami ha lanciato una sorta di provocazione bomba: Kvaratskhelia via a gennaio.

Dopo aver consigliato al Napoli di comprare un’altra punta nel mercato di gennaio, l’ex centrocampista svizzero ha risposto a una domanda un po’ provocatoria di Parolo: “Se a Conte gli dicessero che a gennaio vendono Kvara, lui impazzisce?”. Per Behrami, Conte non impazzirebbe, vista anche la situazione contrattuale che aleggia sul futuro del talento georgiano.

Un’ipotesi abbastanza impossibile quella di vedere Kvaratskhelia lontano da Napoli a stagione in corso, ma il rendimento non così esaltante di inizio stagione, inizia a far dubitare parecchio sull’utilità del numero 77 partenopeo nello scacchiere di Antonio Conte.