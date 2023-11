Dall’Inghilterra: l’Uefa pensa a invitare l’Al-Nassr nella prossima Champions League

L’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra, rilanciata da Football Talk, è di quelle clamorose. La Uefa starebbe infatti considerando l’ipotesi di invitare nella prossima Champions League 2024-25 anche l’Al-Nassr, con la motivazione che la squadra di Cristiano Ronaldo è attualmente una delle tre più popolari e seguite al mondo. A partire dalla prossima stagione infatti la massima competizione europea cambierà format, passando da 32 a 36 squadre e con un girone unico sul modello dell’Eurolega di basket. Ecco dunque che la compagine saudita potrebbe rientrare tra i club ammessi, anche se la situazione presenta sulla carta non poche difficoltà. Uno su tutti il Fair Play Finanziario, a cui devono sottostare le squadre europee ma non quelle arabe.

I criteri di ammissione rappresentano un ulteriore nodo che sembra complicato da sciogliere: si dovrebbe infatti trovare un modo per decidere la squadra europea da escludere dalla competizione per fare posto all’Al-Nassr. A questo si aggiunge anche la possibile reazione dei supporter europei, soprattutto quelli inglesi, che non vedono di buon occhio il calcio arabo e che diversi mesi fa hanno fatto naufragare il progetto della Superlega con le loro proteste. Inutile dire invece che Cristiano Ronaldo sarebbe ben felice di tornare a competere in Champions League, trofeo nel quale è il miglior marcatore di sempre con 140 reti, cifra che potrebbe così rimpinguare.