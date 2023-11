Tennis, Volandri punta la Davis: “Stiamo dando il massimo, tanti giocatori talentuosi”

Filippo Volandri, capitano della nazionale italiana in Coppa Davis a Torino per assistere alle Atp Finals, suona la carica per la fase finale del torneo a squadre che si svolgerà alla fine di Novembre. L’ex tennista azzurro, ai microfoni dell’Ansa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Stiamo dando tutto, avrò delle difficoltà a scegliere tra tutti questi giocatori forti e in gamba. In Spagna nei quattro giorni che staremo assieme cercheremo di prepararci al meglio. Quello del tennis in Italia è un sistema che funziona, ogni anno il livello cresce e le ambizioni di conseguenza salgono“.