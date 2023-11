F1, in arrivo un nuovo produttore di motori: General Motors punta al 2028

General Motors si è registrata presso la Federazione Internazionale dell’Automobile (Fia) per diventare un produttore di motori nel Circus entro il 2028. Il team automobilistico americano ‘Andretti Global’ aveva annunciato a inizio anno che avrebbe unito le forze con General Motors attraverso Cadillac, uno dei marchi General Motors, per cercare di entrare nella categoria più prestigiosa del Motorsport.

Non era stato comunicato alcun programma per quanto riguarda il motore, ma come un fulmine a ciel sereno attraverso un comunicato stampa, il presidente di General Motors Mark Reuss, ha annunciato che a partire dalla stagione 2028 “Il nostro nuovo team Andretti Cadillac F1 sarà alimentato da un motore General Motors”. La Andretti Cadillac è ora in attesa dell’approvazione della Fom, detentrice dei diritti commerciali della F1, per unirsi alla griglia a partire dal 2025.