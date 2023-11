Champions League, il Feyenoord saluta i tifosi rimasti a casa: “Vorremmo foste qui”

In vista dell’impegno di Champions League di questa sera contro la Lazio, il Feyenoord ha voluto salutare da Roma i propri tifosi rimasti in Olanda a causa del divieto di trasferta imposto per ragioni di sicurezza. “Purtroppo non ci siete, ma sentiamo il vostro sostegno. Stasera ce la facciamo!“, è la descrizione che accompagna la foto della squadra a Villa Borghese. Nello scatto, realizzato davanti al tempietto di Diana, la squadra esibisce uno striscione in cui campeggia la scritta “Wish you where here“, ovvero “Vorremmo che foste qui“.