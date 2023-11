Napoli-Union Berlino, Raspadori: “Sarà importante l’approccio. Io e Osimhen? Qui non ci sono vice”

“Non sarà una partita semplice, sarà importante l’approccio dei primi minuti. In queste partite una chiave è non dare punti di riferimento. Bisogna interpretare bene i momenti della partita”. Lo ha detto l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, in conferenza stampa alla vigilia dell’Union Berlino in Champions League: “Avere continuità sia fondamentale per qualsiasi giocatore, attaccante o difensore. Ti fa stare meglio e avere più sicurezza. Poi è chiaro che per un attaccante se si riesce anche a trovare il gol consecutivamente dà ulteriore autostima”.

Sul suo ruolo in questa squadra: “Io e Osimhen? Per caratteristiche mie sono sempre stato a disposizione e a servizio del bisogno del momento. Una forza di questa squadra è che tutti sono pronti a dare il proprio contributo. Se ognuno di noi ha questa volontà, sapendo che il suo momento arriva, può dare una grossa mano. In questa squadra non c’è nessun vice. Le scelte fatte sono sempre in funzione della squadra. La mentalità nostra, di noi giocatori, è questa: sappiamo che ognuno può dare il contributo alla squadra. Avere messo tanto impegno mi ha portato a poter essere utilizzato in più ruoli, questo grazie alle scelte del mister che mi ha permesso, pur cambiando ruolo, di essere messo al servizio della squadra”.