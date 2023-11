Milan-Psg Youth League: gol pazzesco del classe 2008 Camarda (VIDEO)

di Cristian Mancin 5

Gol pazzesco in mezza rovesciata del gioiellino classe 2008 del Milan primavera Francesco Camarda, siglato all’11’ minuto della sfida valida per la quarta giornata di Youth League tra Milan U19-PSG U19. Ennesima dimostrazione che la società rossonera si ritrova tra le mani davvero un talento pronto a esplodere presto, ecco in alto il video.