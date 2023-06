Champions League 2023/2024: date, sorteggi e squadre al via. Tutto quello che c’è da sapere

Una nuova Uefa Champions League sta per nascere. L’ultima con questo format. L’edizione 2023/2024 è ai nastri di partenza e vedrà quattro squadre italiane al via: Napoli, Lazio, Inter e Milan. Con la sconfitta della Roma in finale di Europa League è infatti svanita la possibilità che il Belpaese potesse portare, per la prima volta nella storia, ben cinque squadre nella massima competizione europea. Sarà la Spagna infatti a portarne cinque visto che il Siviglia, in campionato, non era arrivata tra le prime quattro e quindi va ad aumentare il contingente spagnolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere: le squadre qualificate ai gironi, le quattro fasce per il sorteggio, tutte le date delle partite (dal turno preliminare alla finalissima di Wembley) ed anche tutte le date degli attesissimi sorteggi. La nuova Champions League è ormai alle porte.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI GIRONI

ITALIA: Napoli, Lazio, Inter, Milan

INGHILTERRA: Manchester City, Arsenal, Newcastle, Manchester United

SPAGNA: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad, Siviglia

GERMANIA: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Union Berlino

FRANCIA: Psg, Lens

PORTOGALLO: Benfica, Porto

OLANDA: Feyenoord

AUSTRIA: Salisburgo

UCRAINA: Shakhtar Donetsk

SCOZIA: Celtic

SERBIA: Stella Rossa

LE DATE

Turno preliminare: semifinali 27 giugno 2023; finale 30 giugno 2023

semifinali 27 giugno 2023; finale 30 giugno 2023 Primo turno di qualificazione : andata 11 e 12 luglio 2023; ritorno 18 e 19 luglio 2023

: andata 11 e 12 luglio 2023; ritorno 18 e 19 luglio 2023 Secondo turno di qualificazione : andata 25 e 26 luglio 2023; ritorno 1 e 2 agosto 2023

: andata 25 e 26 luglio 2023; ritorno 1 e 2 agosto 2023 Terzo turno di qualificazione : andata 8 e 9 agosto 2023; ritorno 15 agosto 2023

: andata 8 e 9 agosto 2023; ritorno 15 agosto 2023 Playoff: andata 22 e 23 agosto; ritorno 29 e 30 agosto 2023

1^ giornata : 19 e 20 settembre 2023

: 19 e 20 settembre 2023 2^ giornata : 3 e 4 ottobre 2023

: 3 e 4 ottobre 2023 3^ giornata : 24 e 25 ottobre 2023

: 24 e 25 ottobre 2023 4^ giornata : 7 e 8 novembre 2023

: 7 e 8 novembre 2023 5^ giornata : 28 e 29 novembre

: 28 e 29 novembre 6^ giornata: 12 e 13 dicembre 2023

OTTAVI

Andata: 13/14 e 20/21 febbraio 2024

Ritorno: 5/6 e 12/13 marzo 2024

QUARTI

Andata: 9 e 10 aprile 2024

Ritorno: 16 e 17 aprile 2024

SEMIFINALI

Andata: 30 aprile e 1 maggio 2024

Ritorno: 7 e 8 maggio 2024

FINALE

1 giugno 2024 a Wembley

SORTEGGI