Champions League 2023/2024: le quattro fasce per il sorteggio

La Champions League 2023/2024 inizia a rivelarsi. La fase a gironi, come da regolamento, prevede quattro italiane al via. Il Napoli campione d’Italia e la Lazio sono state le prime società ad assicurarsi un posto tra le prime quattro. Partenopei in prima fascia tra i campioni, biancocelesti in terza. Di seguito, ecco un quadro provvisorio delle quattro fasce in vista del sorteggio della fase a gironi. Ricordiamo che le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità e sulla composizione delle quattro fasce. La finale della prossima edizione di Champions è in programma il 1° giugno 2024 a Wembley.

Prima fascia

Vincitrice Champions League (Manchester City/Inter)

Vincitrice Europa League (Siviglia/Roma)

Manchester City

Barcellona

NAPOLI

Bayern Monaco

Vincitrice Ligue 1

Vincitrice Primeira Liga

Prima o seconda fascia

Psg

Prima, seconda o terza fascia

Benfica

Porto

Prima o terza fascia

Feyenoord

Seconda fascia

Real Madrid

Manchester United

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Seconda o terza fascia

Lipsia

Arsenal

Red Bull Salzburg

Terza fascia

LAZIO

Stella Rossa

Terza o quarta fascia

Celtic

Newcastle

Quarta fascia

Union Berlin