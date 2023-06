Leeds, Sam Allardyce lascia: “È stato un onore allenare questo club”

Sam Allardyce non sarà alla guida del Leeds la prossima stagione, quando il club dovrà ripartire dalla Championship dopo la retrocessione avvenuta la scorsa settimana. “È stato un onore allenare il Leeds United, un grande club con una tifoseria incredibile che merita di giocare la Premier League – le parole di addio di Allardyce -. In questa fase della mia carriera non sono sicuro di poter affrontare la sfida di un progetto che potenzialmente è a lungo termine, ma auguro al club ogni successo per il futuro e spero che torni in Premier, la categoria a cui appartiene, prima possibile”.