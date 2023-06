Running, il 4 giugno la Giorgissima 2023: la corsa in memoria di Giorgia Panciarola

Domenica 4 giugno nell’area parcheggio del molo di San Feliciano alle 9.30 partirà la Giorgissima 2023, gara podistica (e passeggiata amatoriale) in memoria di Giorgia Panciarola, la ragazza di San Feliciano di Magione tragicamente scomparsa due anni fa in un incidente stradale a pochi chilometri da casa mentre andava a scuola. Papà Fabio, mamma Stefania, il Comitato Amici di Giorgia – annuncia il comitato in una nota -, hanno comunicato che anche quest’anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’istituto Serafico di Assisi. L’obiettivo è l’acquisto di un macchinario per la Tecar terapia, utile ai ragazzi dell’istituto in caso di traumi muscolari ed ossei. Al termine della gara e delle camminata è previsto come ogni anno un ristoro conclusivo “per abbracciare tutti, insieme ancora una volta, il cuore grande di Giorgia”. Infine, quest’anno la Giorgissima avrà un ospite speciale, Mauro Casciari, da sempre attento e sensibile ad iniziative di questo tipo.