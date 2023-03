Biglietti Napoli-Milan: quando escono, prezzi e come acquistarli

Il Napoli ospiterà il Milan nel match di andata dei quarti di finale di Champions League. Un derby italiano per i partenopei nella loro prima apparizione ai quarti della loro storia. La partita di ritorno è in programma al ‘Maradona’ il 18 o il 19 aprile. Le gare saranno disputate alle 21:00. Entro le 18:00 di oggi, venerdì 17 marzo verrà comunicato il calendario preciso. E nelle prossime ore il Napoli inizierà anche a fornire dettagli sulle modalità di vendita dei biglietti per un match attesissimo da tutta la città. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale su quelli che saranno i prezzi e le tempistiche per prelazione e vendita libera. Senza dimenticare ovviamente i tifosi ospiti.

