Biglietti Milan-Napoli: quando escono, prezzi e come acquistarli

I biglietti di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, saranno presto disponibili: ecco quando escono, i prezzi e come acquistarli. I rossoneri trovano i partenopei in quello che sarà un clamoroso derby italiano per un posto in semifinale della coppa più prestigiosa. Il club rossonero attende indicazioni dall’Uefa, che comunicheranno entro le ore 18 di oggi la data esatta della partita, che potrà essere quella di martedì 11 aprile o mercoledì 12 aprile, mentre l’orario è certo ed è quello delle ore 21. A quel punto, la società milanista comunicherà ai propri tifosi quali siano le indicazioni e le condizioni per acquistare i biglietti per la partita contro gli azzurri che, unita poi al ritorno che di disputerà invece al Maradona, la semifinale della competizione più ambita.

INFORMAZIONI ANDATA

INFORMAZIONI RITORNO

IN AGGIORNAMENTO