Venezia, dopo Mourinho anche Vanoli contro l’arbitro Serra: “Servono collaborazione e buon senso”

Il tecnico del Venezia, Paolo Vanoli, è intervenuto al programma “Tutti convocati” di Radio 24 spiegando quanto accaduto durante il match contro il Como quando l’arbitro Serra lo ha espulso. Il direttore di gara è lo stesso finito al centro della bufera per quanto avvenuto con Mourinho durante Cremonese-Roma. “Ho chiesto di ammonire il portiere del Como che stava continuando a perdere tempo, il quarto uomo poteva collaborare e parlare con l’arbitro in quel momento – racconta Vanoli – La mia richiesta era eccessiva forse, ma dopo mi sono arrabbiato. Non so cosa abbia detto il quarto uomo ma l’arbitro è arrivato e ha subito estratto il cartellino. Credo che servirebbero più collaborazione e buon senso in certe situazioni.”