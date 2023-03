Napoli-Milan in tv: data, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023

Il Napoli ospiterà il Milan nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La partita di ritorno è in programma al ‘Maradona’ il 18 o il 19 aprile. Le gare saranno disputate alle 21:00. Entro le 18:00 di oggi, venerdì 17 marzo verrà comunicato il calendario preciso. Se la partita sarà martedì, potrà essere seguita su Sky e Mediaset. Se si giocherà di mercoledì, sarà possibile la diretta su Amazon Prime Video oppure su Sky Sport e Mediaset (qualora in questo giorno giochino due italiane e verrà effettuata una scelta tra le due). Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale.

