Barcellona, Pedri sul ritorno col Psg: “Potrebbe essere la partita più importante della mia carriera”

Il centrocampista del Barcellona Pedri ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League di domani contro il PSG: “Mi sento bene e ho voglia di giocare 90 minuti. La stanchezza si sente al rientro dall’infortunio, ma dico sempre che preferisco giocare 80 minuti al cento per cento e quando non ce la farò più chiederò un cambio così che un compagno di squadra possa entrare. La squadra è molto vogliosa ed emozionata di affrontare una partita così importante. Personalmente vengo da un brutto momento a causa degli infortuni, ma non vedo l’ora che arrivi la partita di domani“. Il classe 2002 ha poi aggiunto: “Ho la fortuna che quando entro non penso agli infortuni che ho avuto, il passaggio dell’altro giorno a Parigi è stato simile al momento dell’infortunio a San Mames. Desiderio ed entusiasmo possono superare tutto il resto. Potrebbe essere la partita più importante della mia carriera, sì, come la semifinale di Coppa degli Europei“.

Pedri ha infine concluso: “È da molto tempo che Barcellona aspetta queste serate e sono sicuro che la gente ci aiuterà. Gundogan è un giocatore spettacolare, da quando l’ho conosciuto in precampionato avevo già visto che giocatore fosse, fa bene tutti i primi controlli e i primi passaggi, imparo da lui in allenamento, i suoi numeri sono spettacolari e sono molto felice di averlo al mio fianco“.