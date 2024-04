Tennis, Mikael Ymer torna sui suoi passi: “Ritiro? Che noia, ci vediamo tra 8 mesi”

Squalificato per doping lo scorso luglio per aver saltato tre controlli, Mikael Ymer aveva deciso di dire basta al tennis, annunciando a sorpresa il proprio ritiro. Come si poteva facilmente immaginare, però, neppure un anno dopo ci ha già ripensato e sui social ha comunicato che tornerà in campo al termine dei 18 mesi di squalifica. “Che noia essere ritirati, ci vediamo tra otto mesi” ha scritto il 25enne svedese, che attende dunque con impazienza la fine del ban del Tribunale Arbitrale dello Sport per fare ritorno in campo.

Retirement was boring see u in 8 months — Mikael Ymer (@MikaelYmer) April 15, 2024