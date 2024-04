Probabili formazioni Borussia Dortmund-Atletico Madrid: ritorno quarti Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Atletico Madrid, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 16 aprile nella cornice del Westfalenstadion, dove si ripartirà dal 2-1 per i colchoneros. La squadra di Simeone ha vinto l’andata passando sul 2-0, ma nel finale i tedeschi sono riusciti ad accorciare le distanze con Haller. Un gol pesante, che mette tutto in discussione e che lascia aperto il discorso qualificazione. Sportface.it nel corso della settimana vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Terzic e Simeone.

BORUSSIA DORTMUND – Spazio al 4-2-3-1. Sancho, Nmecha e Malen alle spalle di Fullkrug, unica punta, favorito su Haller. Sabitzer e Can sicuri di un posto a centrocampo.

ATLETICO MADRID – Lino è squalificato: assenza pesante per Simeone che affida la fascia destra a Riquelme. Depay è indisponibile, Morata e Griezmann pronti in attacco. Hermoso cerca posto in difesa.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Nmecha, Malen; Füllkrug

Ballottaggi: Malen 55% – Adeyemi 45%

Indisponibili: Bensebaini

Squalificati: –

Atlético Madrid (3-5-2): Oblak; Hermoso, Giménez, Witsel; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Riquelme; Morata, Griezmann

Ballottaggi: Hermoso 55% – Reinildo 45%

Indisponibili: Depay

Squalificati: Lino