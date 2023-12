Atletico Madrid, Simeone: “Con qualsiasi avversario che arriverà sarà dura”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria per 2-0 sulla Lazio, che ha garantito il primo posto nel girone ai Colchoneros: “La squadra sta facendo bene, soprattutto in casa. Abbiamo una gran tifoseria, che ci fa sempre sentire l’affetto e in campo si sente. Sono soddisfatto della gara dei ragazzi, hanno approfittato della prima palla gol“. Sul sorteggio e sui possibili obiettivi stagionali della sua squadra il Cholo ci va cauto: “Vediamo che succede nei prossimi due mesi. L’obiettivo è quello di arrivare al meglio agli ottavi, vediamo chi ci capiterà ma sicuramente sarà una squadra forte. Nella fase a eliminazione diretta in Champions non ci sono squadre deboli“.