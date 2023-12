Milan, Leao: “L’Europa League non basta, ma proveremo a vincerla”

Le parole di Rafael Leao dopo l’ufficialità dell’accesso del Milan in Europa League dopo l’eliminazione dalla Champions League: “Se basta l’Europa League per esultare? Chiaramente no, volevamo rimanere in Champions. Senza questo risultato non potevamo andare avanti, lo sapevamo. Abbiamo festeggiato perché erano tre punti importanti per la classifica e dovevamo aspettare. Ora proseguiamo in Europa League, trofeo che non abbiamo mai vinto. Proveremo a farlo, è un trofeo importante“. Sul ritorno in campo: “E’ stato difficile, era una partita importante, ma queste responsabilità aiutano a comprendere come comportarci e abbiamo dimostrato di volercela fare fino alla fine. Sul palo? Deluso, segnare era importante per riavere fiducia. Ovviamente, la cosa fondamentale era rimanere in Champions, ma continueremo in Europa e siamo contenti”.