Newcastle-Milan, serata agrodolce per Mauro Suma: vittoria ma Europa League (VIDEO)

di Giorgio Billone 57

E’ una serata agrodolce quella di Mauro Suma per l’eliminazione del Milan dalla Champions League con retrocessione in Europa League. I rossoneri dovevano vincere al St. James Park contro il Newcastle e ce l’hanno fatta, ma il Psg ha pareggiato col Borussia Dortmund e dunque devono fare i conti con il terzo posto nel girone, che vuol dire niente ottavi di Champions e al contempo scivolamento in Europa League. Dunque il noto giornalista sportivo di cuore milanista non può trattenere un po’ di amarezza, in alto ecco il video.