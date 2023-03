A Londra serve il vero Milan: Pioli reclama personalità al cospetto del Tottenham di Conte

E’ la sera della verità, è la sera che fa girare una stagione fin qui di difficile lettura. Quinto in classifica e fuori dalla prossima Champions se il campionato finisse oggi, il Milan campione d’Italia si aggrappa allora alla Champions di quest’anno, dove ha vinto nell’andata degli ottavi con il Tottenham dopo una gran bella partita arrivata agli albori di un periodo positivo dopo la lunga crisi di gennaio. Adesso, però, c’è da rispondere al ko di Firenze che rischia di nuovo di far crollare il castello di carte di Pioli, e si può dire con certezza che la trasferta a Londra sia arrivata nel momento più opportuno.

D’altronde, il tecnico rossonero in conferenza stampa ha fatto leva su un concetto in particolare, quello della personalità. E’ mancata al Franchi, in verità con la difesa a tre non si è mai visto un Milan dominante e padrone del campo, ma quantomeno vincente. E’ la partita più importante del 2023 e i rossoneri devono giocarla al meglio delle loro possibilità, per questo Giroud è fondamentale sia al meglio e non la versione appannata degli ultimi tempi. Ibra fuori dalla lista Champions, ma torna Maignan come valore in più, nella speranza però che la squadra riesca a non giocare una partita prettamente difensiva. Giocare per difendere la vittoria dell’andata, inutile dirlo, sarebbe un errore clamoroso.

Tanto più che sulla panchina del Tottenham torna finalmente Antonio Conte dopo la luna convalescenza. E’ un valore aggiunto per la sua squadra, sempre un po’ altalenante in Premier, e il tecnico italiano vuole finalmente un approdo ai quarti di finale, trovati nel 2013 con la Juventus, poi demolita dal Bayern che avrebbe vinto il torneo, quindi solo un miraggio per il leccese, che così come gli inglesi, si gioca tantissimo in una serata non per cuori deboli. Il Milan è avvisato: servirà la migliore versione o al cospetto degli Spurs il rischio è quello di fare una figuraccia. Non sarebbe la prima nel 2023, sarebbe la più pesante. Così come in caso di passaggio del turno sarebbe la gioia più grande di questa annata che dopo le 23 di mercoledì ci dirà qualcosa di più.