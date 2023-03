Masters 1000 Indian Wells, qualificazioni: Roberto Marcora fuori al turno decisivo

Dopo Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, anche Roberto Marcora è stato eliminato al turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo la bella vittoria in due set su Stefan Kozlo, il 34enne di Busto Arsizio è stato battuto 6-3 6-1, in un’ora e nove minuti, dall’australiano Aleksandar Vukic. C’era un solo precedente tra i due, risalente al Challenger di Roma Garden nel 2021, e aveva sorriso all’azzurro. Stavolta però, sul cemento americano, la rivincita è tutta per Vukic che riscatta un inizio in salita. L’australiano, numero 186 del ranking, deve subito salvare una palla break, ma al quarto game subisce il break. Da qui però Marcora perde la bussola, fino a subire un pesante 6-3. Nel secondo set Vukic strappa subito il servizio a Marcora e conferma il break di vantaggio a fatica. Al sesto game altro allungo e approdo comodo al 6-1.