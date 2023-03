Psg, serve l’impresa nella prima uscita europea senza Neymar. Bayern con Mane dalla panchina

Per Galtier sarà il disperato tentativo di salvare la panchina per la prossima stagione. Per il Psg l’operazione rimonta contro il Bayern Monaco rappresenterà una prova per il futuro senza il tridente magico. Neymar ha chiuso la sua stagione per infortunio, ma in ogni caso da settembre 2023 sarà complicato vedere nuovamente Messi, O’Ney e Mbappè nella stessa squadra. Una mera questione di conti e di fair play finanziario, ma che è posticipata all’estate. Ora si pensa alla trasferta contro il Bayern e si ripartirà dall’1-0 dell’andata per i tedeschi targato Coman, sempre più bestia nera dei parigini. L’eliminazione agli ottavi di finale per mano del Real Madrid nella scorsa stagione fa ancora male e il Psg cerca il riscatto. Si va verso un 3-5-2 con Messi e Mbappè (stavolta dal 1′) pronti in attacco. Fabian Ruiz e Verratti dovrebbero agire ai lati di Vitinha, mentre le fasce saranno presidiate da Nuno Mendes e Hakimi (in dubbio). Ramos, Marquinhos, Danilo i sicuri in difesa a protezione di un Donnarumma che non può più permettersi errori. L’errore col Nantes, dopo quello nel match di andata, è un segnale d’allarme per un portiere che deve riscattarsi in Europa. E in Champions ogni errore si paga caro. Di fronte c’è un Bayern deve fare a meno dei lungodegenti Neuer, Hernandez, Mazraoui e dello squalificato Pavard. Muller e Musiala dovrebbero agire a supporto di Choupo-Moting, mentre Coman e Davies agiranno sulle corsie laterali. Kimmich e Goretzka pronti in mediana, mentre in difesa spazio a Stanisic, Upamecano e l’ex Juve De Ligt. Sono questi i protagonisti di una finale anticipata. E potrebbe esserci spazio dalla panchina anche per Sadio Mane, l’uomo in più di questa seconda parte di stagione dei bavaresi. E’ dal 2011 che il Bayern non viene eliminato agli ottavi di Champions dopo aver vinto l’andata. E il club tedesco ha vinto 15 delle ultime 17 partite europee casalinghe. La prima missione del Psg senza Neymar si intreccia con la storia.