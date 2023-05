Calendario Italia Mondiali Under 20 2023: tutte le partite e gli orari

Il calendario dell’Italia ai Mondiali Under 20 2023 che prendono il via in Argentina: ecco tutte le partite e gli orari degli azzurrini guidati da Nunziata. La nostra U20 è pronta a dare battaglia in un girone complesso ma dal quale possiamo avanzare agli ottavi di finale, col sogno di provare ad arrivare fino in fondo. Ce la faranno gli azzurri? Andiamo intanto a scoprire quale sia il calendario aggiornato con date e programma completo, dirette tv sui canali Rai.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI UNDER 20

Domenica 21 maggio 2023

ore 23.00 Italia-Brasile

Mercoledì 24 maggio 2023

ore 20.00 Italia-Nigeria

Sabato 27 maggio 2023

ore 20.00 Repubblica Dominicana-Italia

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO