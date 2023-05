Calendario Mondiali Under 20 2023: programma, date, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali Under 20 2023: ecco il programma, le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv e streaming del torneo U20 della Fifa che si disputa in Argentina. L’Italia è presente e va a caccia del grande sogno di arrivare fino in fondo, ma ci sono selezioni di certo più attrezzate per vincere. Azzurrini di Nunziata che sono inseriti nel girone D con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana, di seguito ecco la programmazione completa, ricordando che i diritti tv al momento non sono stati acquistati da nessuna tv italiana, in attesa che qualche emittente si muova in tal senso.

FASE A GIRONI

Sabato 20 maggio 2023

ore 20.00 Guatemala-Nuova Zelanda

ore 20.00 Stati Uniti-Ecuador

ore 23.00 Argentina-Uzbekistan

ore 23.00 Fiji-Slovacchia

Domenica 21 maggio 2023

ore 20.00 Israele-Colombia

ore 20.00 Nigeria-Repubblica Dominicana

ore 23.00 Senegal-Giappone

ore 23.00 Italia-Brasile

Lunedì 22 maggio 2023

ore 20.00 Inghilterra-Tunisia

ore 20.00 Francia-Corea del Sud

ore 23.00 Uruguay-Iraq

ore 23.00 Gambia-Honduras

Martedì 23 maggio 2023

ore 20.00 Nuova Zelanda-Uzbekistan

ore 23.00 Argentina-Guatemala

ore 20.00 Stati Uniti-Fiji

ore 23.00 Slovacchia-Ecuador

Mercoledì 24 maggio 2023

ore 20.00 Senegal-Israele

ore 20.00 Italia-Nigeria

ore 23.00 Colombia-Giappone

ore 23.00 Repubblica Dominicana-Brasile

Giovedì 25 maggio 2023

ore 20.00 Uruguay-Inghilterra

ore 20.00 Francia-Gambia

ore 23.00 Tunisia-Iraq

ore 23.00 Honduras-Corea del Sud

Venerdì 26 maggio 2023

ore 20.00 Slovacchia-Stati Uniti

ore 20.00 Ecuador-Fiji

ore 23.00 Uzbekistan-Guatemala

ore 23.00 Argentina-Nuova Zelanda

Sabato 27 maggio 2023

ore 20.00 Repubblica Dominicana-Italia

ore 20.00 Brasile-Nigeria

ore 23.00 Colombia-Senegal

ore 23.00 Giappone- Israele

Domenica 28 maggio 2023

ore 20.00 Tunisia-Uruguay

ore 20.00 Honduras-Francia

ore 23.00 Iraq-Inghilterra

ore 23.00 Corea del Sud-Gambia

OTTAVI

Martedì 30 maggio 2023

ore 19.30 Ottavi di finale 1B-3 A/C/D

ore 23.00 Ottavi di finale 2A-2C

Mercoledì 31 maggio 2023

ore 19.30 Ottavi di finale 1C-3 A/B/F

ore 19.30 Ottavi di finale 1D-3 B/E/F

ore 23.00 Ottavi di finale 1A-3 C/D/E

ore 23.00 Ottavi di finale 1E-2D

Giovedì 1 giugno 2023

ore 19.30 Ottavi di finale 1F-2E

ore 23.00 Ottavi di finale 2B-2F

QUARTI

Sabato 3 giugno 2023

ore 19.30 Quarti di finale

ore 23.00 Quarti di finale

Domenica 4 giugno 2023

ore 19.30 Quarti di finale

ore 23.00 Quarti di finale

SEMIFINALI

Giovedì 8 giugno 2023

ore 19.30 Semifinale

ore 23.00 Semifinale

FINALI

Domenica 11 giugno 2023

ore 19.30 Finale terzo posto

ore 23.00 Finale