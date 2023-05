Salvini nella bufera: “Il mio cuore agli emiliani che lottano col fango, il Milan non merita neanche un pensiero”

“Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero”. E’ questo un tweet di Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio e noto tifoso del Milan, dopo la sconfitta contro l’Inter che sancisce l’eliminazione in semifinale di Champions League. Parole che hanno provocato la reazione sdegnata di molti utenti, che accusano il leader della Lega per aver associato il dramma in Emilia-Romagna e una partita di calcio nello stesso post. Il tweet è stato successivamente rimosso, ma screennato da molti.

