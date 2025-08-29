Novità inaspettate in casa Inter: può arrivare una cessione a sorpresa in questo fotofinish di mercato, è stato fissato il prezzo per il giocatore.

L’Inter sta lavorando con Chivu in vista della seconda giornata di Serie A in cui ospiterà in casa, a San Siro, l’Udinese ma non smette neppure di compiere i diversi ragionamenti sul mercato. Occhio allora alla possibile cessione a sorpresa. La novità ha spiazzato tutti.

Calciomercato Inter, può dire addio allo scadere del mercato? Ecco cosa filtra

Ancora una volta in casa Inter è tornato sotto le luci dei riflettori il profilo di Davide Frattesi che sta nuovamente facendo parlare di sé in ottica calciomercato. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, sul giocatore sarebbe piombato nelle ultime ore Newcastle che avrebbe proposto all’Inter un prestito con obbligo di riscatto.

I nerazzurri non sembrerebbero però disposti ad aprire a questa possibilità, ma anzi sarebbero più propensi ad una cessione a titolo definitivo ma per non meno di 40 milioni di euro.

Insomma, Frattesi torna ad attirare l’attenzione dell’intero ambiente nerazzurro e non solo. Il mercato sarà aperto ancora per qualche giorno e tutto potrà perciò ancora succedere.