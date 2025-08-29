US Open, il programma del giorno: Darderi contro Alcaraz, super sfida per la Paolini
È ufficialmente iniziato il sesto giorno di sfide per gli US Open, con due super match per due italiani in programma quest’oggi: Paolini e Darderi a caccia del colpaccio.
Continua il fitto programma degli US Open e continuano le super sfide per gli italiani ancora impegnati nello Slam. Quest’oggi Darderi se la vedrà con Carlos Alcaraz sul centrale a New York, mentre Jasmine Paolini affronterà la campionessa Slam Marketa Vondrousova.
US Open, gli orari e i dettagli per i match degli italiani: Darderi contro Alcaraz, Paolini contro Vondrousova
Luciano Darderi scenderà quindi in campo sul centrale di Flushing Meadows per sfidare Carlos Alcaraz alle 17:30 e ovviamente per tentare il colpaccio. Jasmine Paolini dovrà invece affrontare, come detto, Marketa Vondrousova non prima delle 17:00.
All’una di notte (orario italiano) tornerà in campo poi anche Novak Djokovic che se la vedrà con Cameron Norrie, in un’altra gara tutta da vivere.
Gli italiani in campo quest’oggi – venerdì 29 agosto – agli US Open
- ITA L. Darderi [32] vs ESP C. Alcaraz [2] – primo match sull’Arthur Ashe
- CZE M. Vondrousova [60] vs ITA J. Paolini [7] – secondo match del Grandstand