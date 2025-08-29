Agli US Open sarà derby tutto italiano tra Cobolli e Musetti: ecco le parole riferite da uno dei due azzurri alla vigilia della sfida.

Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si sfideranno domani – venerdì 29 agosto – in occasione del terzo turno degli US Open. Il derby italiano a Flushing Meadow sarà decisamente tutto da vivere. Le parole alla vigilia infiammano lo Slam newyorkese.

Cobolli-Musetti al terzo turno degli Us Open: il derby italiano infiamma lo Slam

Cobolli, in attesa del super match del terzo turno, ha quindi dichiarato: “Ci conosciamo da sempre, abbiamo condiviso tante esperienze e spesso abbiamo diviso la camera in hotel durante i tornei. La prima volta che ci siamo incontrati è stato al Lemon Bowl under 10, nei quarti di finale a casa sua, a Roma, con tutto il pubblico contro”.

“Vinsi io – ha aggiunto Cobolli – e poi vinsi anche il torneo. Da lì abbiamo viaggiato spesso insieme, condividendo tornei juniores, Coppa Davis Juniores, raduni e manifestazioni. Ritrovarci ora a questi livelli è stupendo, ma giocare contro un amico non è facile soprattutto mentalmente. Il campo è come un ring, l’amicizia ci sarà sempre ma entrambi faremo di tutto per provare a vincere“.