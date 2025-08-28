Sorteggio Champions League, è tutto fatto: l’esito per Inter, Juve e le altre
Torna la UEFA Champions League. Di seguito l’esito dei sorteggi del girone unico, con le avversarie di Inter, Juve, Atalanta e Napoli.
Nelle urne del Grimaldi Forum di Montecarlo, si decideranno le otto partite che ogni club disputerà nella League Phase di Champions League, la prima fase della competizione caratterizzata da un girone unico di 36 squadre.
Dopo di esso, spazio ai playoff e successivamente i consueti ottavi, quarti, semifinali e finale, che in questa stagione si disputerà a Budapest. Di seguito le 36 squadre qualificate al girone unico.
1ª FASCIA
- Psg
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Monaco
- Liverpool
- Inter
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcellona
2ª FASCIA
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atletico Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Francoforte
- Bruges
3ª FASCIA
- Tottenham
- Psv Eindhoven
- Ajax
- Napoli
- Sporting CP
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodo/Glimt
- Marsiglia
4ª FASCIA
- Copenaghen
- Monaco
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Qarabag
- Athletic Bilbao
- Newcastle
- Pafos
- Kairat Almaty
Il sorteggio: ecco le avversarie delle italiane in Champions League
Inter: Liverpool, B. Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kairat Almaty, Union SG
Atalanta: Chelsea, PSG, Brugge, Francoforte, Slavia Praha, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG
Juventus: Real Madrid, B. Dortmund, Benfica, Villareal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos, Monaco
Napoli: Chelsea, Manchester City, Francoforte, Benfica, Sporting Lisbona, PSV, Qarabag, Copenhagen