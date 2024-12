Claudio Lotito ha parlato a margine della riunione in Campidoglio in cui ha presentato lo studio di pre-fattibilità per i lavori di ristrutturazione dello stadio Flaminio: “E’ stato apprezzato il lavoro che abbiamo fatto, che sottolinea la volontà della Lazio di riqualificare lo stadio e salvaguardare il valore architettonico ma soprattutto il comparto nel quale risiede l’impianto. Stiamo facendo lo stadio della città di Roma, che verrà utilizzato dalla Lazio riqualificandolo in termini di viabilità, acustica, verde e iniziative per le persone che vivono nel quadrante per un investimento intorno ai 400 milioni di euro. Per la realizzazione serviranno verosimilmente almeno 3 anni. Stiamo provando ad accelerare i tempi, ma andremo avanti per step“.

Sul progetto Roma Nuoto, invece “E’ un altro progetto. Ci siamo documentati e abbiamo fatto le nostre interlocuzioni per evitare di problemi che ci possano rallentare. Il nostro approccio è quello di ristrutturare questo bene che è l’unico stadio a Roma fatto esclusivamente per il calcio. Organizzazione nuovo stadio? Chiusura delle ZTL e una navetta per far entrare allo stadio anche le persone che vengono da fuori Roma. Anche il nipote di Nervi ha apprezzato l’intervento, volto a proteggere l’architettura“.

All’uscita dalla riunione ha parlato anche Roberto Gualtieri, sindaco di Roma: “Il presidente Lotito e il suo team ci hanno mostrato lo studio di pre-fattibilità, è andata bene. Si tratta di un bel progetto: dovrà essere esaminato nel dettaglio ma siamo felici che sia stato preannunciato che verrà formalmente avviata la proposta innescando dunque la procedura amministrativa. Le linee di fondo dell’idea sono molto belle e considero positivi i punti fondamentali della presentazione: siamo soddisfatti“.