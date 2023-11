Grande Fratello, i concorrenti pensano a uno sciopero della fame per aiutare Alex Schwazer

Alcuni concorrenti del Grande Fratello starebbero pensando di organizzare uno sciopero della fame per aiutare Alex Schwazer, anch’egli uno dei partecipanti del reality show, che attende in queste ore la sentenza per una riduzione della squalifica per doping che gli consentirebbe, eventualmente, di poter prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella marcia. Lo riporta l’Adnkronos, che cita uno dei concorrenti, l’attore Massimiliano Varrese: “Se parte da noi, se facciamo anche un appello in inglese potrebbe iniziare a fare il giro di tuta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente”.