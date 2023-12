Women’s Nations League 2023/24: impresa dell’Italia, vittoria 3-2 sul campo della Spagna campione del mondo

Grande impresa dell’Italia che nella Women’s Nations League trionfa 3-2 sul campo della Spagna campione del mondo. Le azzurre tornano al successo contro le Furie Rosse dopo 22 anni e per la prima volta nella storia italiana vincono contro la compagine campione iridata in carica. Arrembante l’inizio della Spagna, che gioca costantemente nella trequarti delle azzurre e trova subito il vantaggio al 12′ con la rete di Athenea del Castillo, che punta Boattin e poi scarica un gran destro sotto la traversa per l’1-0. L’Italia sembra tramortita e le padrone di casa continuano a spingere per cercare il raddoppio, ma è brava Giuliani a salvare la porta. Piano piano le ragazze di Soncin prendono coraggio e provano a farsi vedere in avanti, ma la prima frazione si chiude sull’1-0.

Nella ripresa arriva immediatamente il pareggio azzurro con Giacinti, ben servita da Caruso, che fredda Coll con il destro. L’Italia a questo punto ci crede e trova il gol dell’insperato vantaggio al 57′ con Cambiaghi, che stacca in maniera perentoria su un cross al bacio di Giugliano e infila la rete del 2-1. Passano meno di dieci minuti e al 64′ arriva addirittura il tris con Linari, che tutta sola sul secondo palo sugli sviluppi di un corner fa 3-1. La Spagna prova a reagire e a rendersi pericolosa: prima Abelleira colpisce un’incredibile traversa dalla distanza, poi Paralluelo si divora il gol da due passi. È il preludio alla rete che accorcia le distanze, che arriva poco dopo al 76′ con Gonzalez. La subentrata è brava a battere Giuliani di punta da centro area. La selezione iberica spinge alla ricerca del pareggio, ma le ragazze di Soncin riescono a mantenere il vantaggio fino alla fine portando a casa un successo storico.

Questo risultato consente all’Italia di portarsi a quota 7 punti in classifica, a +4 sulla Svizzera. In questo modo le ragazze di Soncin mettono al sicuro il terzo posto, e ora possono puntare addirittura alla seconda piazza, occupata dalla Svezia sempre a quota 7. Tutto dipenderà dall’ultima giornata, che si disputerà il 5 dicembre e vedrà le azzurre opposte alla Svizzera, mentre la formazione scandinava dovrà giocare in Spagna.