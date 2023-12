Questa Juventus sa vincere in qualsiasi modo: Gatti gela il Monza, Allegri in vetta per almeno 48 ore

Vincere così, e non in quell’altro modo, ma comunque vincerla, è un segnale importante. Questa Juventus riesce a portarla a casa un po’ in tutti i modi, di corto muso, nel recupero, con punteggi più larghi (ma era ancora estate), soffrendo o gestendo, non riuscendo più a tenere la porta inviolata ma con la capacità, stavolta, di reagire a differenza dello scorso anno. I bianconeri ottengono una vittoria dall’altissimo peso specifico, quando sembrava ormai sfumata, si rilanciano in vetta al campionato per almeno due giorni in attesa di Napoli-Inter, e non possono più nascondersi. Nella lotta per lo scudetto, ci sono anche loro. Allegri, che vince finalmente contro Palladino dopo i due ko dello scorso anno che sono stati manifesto della stagione, sa che c’è molto su cui lavorare, perché il secondo tempo è stato decisamente negativo e aveva ricalcato nel copione quello contro la Fiorentina, quando però la porta era rimasta inviolata nonostante il pullman. Il bunker difensivo contro i brianzoli, invece, crolla in pieno recupero e la mazzata data dal cross di Carboni che si infila alle spalle di Szczesny sarebbe stata per il 99.99% delle squadre mortale.

Invece, i bianconeri quest’anno reagiscono alla grande, si ribellano quasi a questa delusione che sarebbe stata al contrario un segnale negativo e di non maturità regalato all’Inter e all’opinione pubblica. Battono, sfondano con Rabiot oggi sui livelli dello scorso anno, trovano in Gatti ancora l’uomo giusto al momento giusto, lui che col Sassuolo aveva toccato il fondo e da cui è risalito prestissimo, affermandosi come uno dei migliori difensori del campionato. Sembrava uno 0-1 come quello di Firenze, con il pullman, il corto muso e la rete inviolata, poi sembravano due punti persi e Allegri sconsolato per non essere riuscito a vincere il tabù Palladino, quindi una vittoria elettrizzante che probabilmente può dare uno slancio e una serie di vibrazioni positive aggiuntive nella corsa scudetto. Alla quale la Juve è iscritta, eccome.