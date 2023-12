Monza-Juventus, Marelli: “Gol di Rabiot nasce da un angolo su cui ci sono forti dubbi”

Episodio da moviola rianalizzato da Luca Marelli su Dazn. Come mostrano le lenti dell’ex arbitro di Como, ora opinionista televisivo, il gol di Rabiot, regolare sotto ogni punto di vista, nasce da quello che probabilmente è un calcio d’angolo inesistente, in quanto è Vlahovic a toccare la sfera quando al 99%, ma non ci sono immagini chiarissime, non era ancora uscita, senza ulteriori tocchi di Pessina. Fabbri assegna il corner e in ogni caso da protocollo il Var non può intervenire perché col gioco fermo e poi ripreso dalla bandierina è iniziata una nuova APP.