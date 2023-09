Spagna, Hermoso attacca: “Esclusa dalla nazionale per proteggermi? Ma da cosa?”

L’attaccante della Spagna Jennifer Hermoso ha annunciato di appoggiare in pieno la protesta delle sue compagne contro la Federcalcio iberica. L’ex Barcellona, finita sotto i riflettori per il bacio non consensuale ricevuto dall’ex presidente Rubiales nei festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali, ha accusato la federazione di voler dividere e intimidire la squadra campione del mondo. “Le giocatrici hanno ben chiaro che si tratta di un’altra strategia di divisione e manipolazione per intimidirci e minacciarci con ripercussioni legali e sanzioni economiche. Un’altra prova indiscutibile che dimostra che nulla è cambiato e che conferma il motivo per cui stiamo combattendo e per cui stiamo lottando“.

Hermoso ha poi risposto polemicamente alle parole della nuova CT, secondo cui non sarebbe stata convocata per proteggerla: “Hanno provato a sostenere che l’ambiente sarebbe stato sicuro per le mie compagne quando, nella stessa conferenza stampa, è stato annunciato che non mi avrebbero chiamato per tutelarmi. Ma proteggermi da cosa? O da chi?”