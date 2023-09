Serie C 2023/2024: a porte chiuse la gara tra Foggia e Virtus Francavilla

Si disputerà a porte chiuse la gara tra Foggia e Virtus Francavilla, valevole per la quarta giornata di Serie C 2023/2024 e in programma giovedì 21 settembre allo stadio Pino Zaccheria. A renderlo noto è stata la Lega Pro, che ha disposto tale misura in seguito al provvedimento del Giudice Sportivo che ha sanzionato il Foggia con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.