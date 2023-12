Pagelle Spagna-Italia 2-3 voti e tabellino Women’s Nations League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Spagna-Italia, match valevole per la quinta giornata della Women’s Nations League 2023/2024. Le furie rosse passano in vantaggio meritatamente al 12′ con del Castillo e dominano tutta la prima frazione. La reazione delle azzurre arriva nella ripresa, con Giacinti che dopo pochi secondi pareggia. Al 57′ Cambiaghi di testa la ribalta con un grande stacco aereo e al 64′ Linari da due passi fa addirittura 3-1. La Spagna non ci sta e reagisce di rabbia con Gonzalez che trova il 3-2 al 76′. Le ragazze di Soncin però difendono bene e riescono a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio.

LE PAGELLE DI SPAGNA-ITALIA

Spagna (4-3-3): Coll 6; Batlle 5,5, Paredes 5 (23′ st Andres 6), Aleixandri 5,5, Carmona 6; Bonmati 5,5 (1′ st Gonzalez 6,5), Abelleira 7, Hermoso 5,5; del Castillo 6,5 (1′ st Garcia 5), Paralluelo 5, Caldentey 6. Allenatore: Tomé Vazquez 5,5

Italia (4-4-1-1): Giuliani 7; Di Guglielmo 6 (46′ st Salvai sv), Lenzini 6,5, Linari 7, Boattin 6; Bergamaschi 6,5, Giugliano 7 (26′ st Galli 6,5), Caruso 7, Cambiaghi 7,5 (46′ st Piemonte sv); Dragoni 6 (10′ st Catena 6); Giacinti 7 (10′ st Cantore 6,5). Allenatore: Soncin 7

RETI: 12′ pt del Castillo, 1′ st Giacinti, 12′ st Cambiaghi, 19′ st Linari, 31′ st Gonzalez

Ammoniti: Ivana Andres, Lucia Garcia

Angoli: 11-4 per la Spagna.

Recupero: 1′ e 5′