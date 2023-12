Pattinaggio, CdM pista lunga: Giovannini quinto nella mass start a Stavanger

Va in archivio la prima giornata di gare alla Vår Energi Arena Sørmarka di Stavanger, sede della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga. In Norvegia il miglior risultato di giornata per la Nazionale italiana arriva dalla mass start dove Andrea Giovannini chiude al quinto posto. Non il risultato sperato per il classe ’93, che dopo il trionfo di Pechino coltivava ancora ambizioni da podio. La prova è stata invece caratterizzata da una fuga che ha preso il via a metà gara e ha consentito all’olandese Marcel Bosker nel finale. Lo svizzero Wenger ha chiuso secondo e il belga Swings terzo. Anche una caduta negli ultimi metri per Giovannini, che ha tagliato il traguardo ancora a terra sul ghiaccio dopo aver lottato nella volata per il secondo posto. Nella classifica di Coppa del Mondo l’azzurro occupa al momento la seconda posizione a -10 da Swings.

Diciannovesimo invece l’altro italiano Daniele Di Stefano, impegnatosi con vigore nel provare a guidare la rimonta sugli inseguitori prima di venire risucchiato e perdere terreno nell’ultima tornata. Nelle altre gare, quattordicesimo posto per David Bosa sui 1000 metri con il tempo di 1’09″91. Sulla stessa distanza, ma di division B, settima piazza per Alessio Trentini in 1’10″44 e, al femminile, sedicesimo posto in 1’19″69 per Serena Pergher. Da sottolineare, infine, la terza piazza di Francesca Lollobrigida nella mass start di division B, chiusa davanti all’altra azzurra Laura Lorenzato. Nella prima prova al ritorno dopo la maternità, a quasi un anno e nove mesi dall’ultima gara disputata, la 32enne azzurra ha posto le basi per essere promossa nella division A nella tappa polacca della prossima settimana.