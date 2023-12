Monza-Juventus 1-2, Palladino: “Meritavamo il pareggio, c’è tanto rammarico”

“C’è rammarico perché meritavamo il pareggio, sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno dato davvero tutto in campo. Una grande prestazione della squadra, con il gol finale arrivato in maniera fortuita per la Juventus. Un peccato per la dimostrazione di maturità data questa sera. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e di ciò che hanno dimostrato, mettendo cuore, anima e qualità tecniche, meritavamo a mio avviso il pareggio”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, dopo la sconfitta beffarda contro la Juventus: “L’idea era quella di non dare riferimenti alla Juventus e ai suoi tre centrali. Nel primo tempo siamo stati un po’ sterili davanti, giocando comunque bene e soffrendo da calcio d’angolo. Nella ripresa i cambi hanno dato una sterzata a livello fisico e di sistema di gioco. Ci abbiamo creduto fino alla fine, mi dispiace per la leggerezza nel duello difensivo perso nel gol del 2-1”.

E ancora: “Durante la settimana vedo una grande mentalità da parte dei calciatori, che vogliono tutti giocarsi le proprie chance in campo e lo dimostrano sempre negli allenamenti. C’è rammarico, come detto, della partita di questa sera, ma resto orgoglioso di tutti. Con i nostri principi di gioco l’obiettivo è quello di giocarsela con qualsiasi avversario. Il calendario adesso sarà impegnativo, ma punteremo a far bene anche in questo mese di dicembre”.