Calcio, femministe spagnole: “Su Hermoso doppia violenza perché costretta a ritrattare”

Non accenna a placarsi la bufera su Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, colpevole di aver dato un bacio in bocca alla calciatrice Jennifer Hermoso in seguito alla vittoria della rassegna iridata delle iberiche. “È stato un atto sessista, e contro l’atleta c’è stata una doppia violenza” ha dichiarato a LaPresse Sonia Gomez, la portavoce di Confluencia Movimiento Feminista, “perché ha dovuto poi smentire quello che lei stessa aveva detto e fingere che non fosse successo nulla“.

“Dobbiamo iniziare a chiamare le cose con il loro nome – ha detto la portavoce – aggiungendo che tutti gli atti sessuali che sono contro la volontà delle donne, quindi anche un bacio, sono atti di violenza sessuale“. Successivamente Hermoso in un video su TikTok aveva affermato che il bacio di Rubiales non le era piaciuto, ma secondo Gomez sarebbe stata poi costretta a ritrattare perché altrimenti avrebbe visto pregiudicata la sua carriera ad alti livelli.

La portavoce ha anche ricordato che questo non è il primo polverone relativo a comportamenti sessisti sollevato dal presidente della Federcalcio spagnola, e ha auspicato le sue dimissioni. Il movimento prevede dunque di inviare una petizione formale al governo spagnolo e alla Federcalcio chiedendo che “si prendano misure serie, anche più in generale per lo sport femminile, poiché ci sono numerosi casi di donne molestate dagli allenatori e costrette all’omertà per evitare penalizzazioni“.