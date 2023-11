Uefa, respinto il ricorso del Barcellona: confermata la multa per la violazione del Fair Play finanziario

La Corte di appello dell’Uefa Club Financial Control Body ha respinto il ricorso del Barcellona contro la multa di 500 mila euro per aver dichiarato erroneamente le entrate in base alle norme di monitoraggio finanziario della Uefa. La First Chamber della Uefa ha imposto una multa a luglio dopo che il club blaugrana aveva dichiarato entrate nel 2022 sui profitti derivanti dalla vendita di beni immateriali che non erano trasferimenti di giocatori. Questa mossa non rispettava le regole del fair play finanziario e da qui la multa. Nel giugno 2022, la società catalana ha stipulato un accordo da 222 milioni di dollari con la società di investimento Sixth Street in cambio del 10% delle entrate derivanti dai diritti di trasmissione nazionali in 25 anni.