Calcagno sui troppi infortuni nel calcio: “Si sta raschiando il fondo del barile”

“Si sta raschiando il fondo del barile. In questa stagione si sono registrati già una ventina di infortuni con i calciatori interessati che hanno saltato quasi 40 partite. Molte squadre sono state costrette a rinunciare a grandi campioni“. Queste le parole di Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, in merito agli infortuni nel mondo del calcio.

“La qualità dell’allenamento è sicuramente migliorata, ma le serie di partite ‘back to back’ portano a conseguenze sotto gli occhi di tutti. C’è grande preoccupazione per le nuove competizioni, dalla rinnovata Champions League al Mondiale per Club, che incideranno sui calciatori più importanti e sullo spettacolo – ha proseguito Calcagno – Stiamo massimizzando gli introiti nel breve periodo a discapito della qualità del prodotto. Abbiamo proposto di ospitare una giornata di campionato in due weekend e continueremo a batterci per una sosta a metà stagione, cruciale per il recupero dei calciatori“.